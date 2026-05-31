Piazza di Siena | il violino di Einaudi guida il Carosello inclusivo
Durante l'evento a Piazza di Siena, la musica di Ludovico Einaudi è stata protagonista di un'esibizione con un violino, collegata a un progetto inclusivo. La performance ha accompagnato un carosello di cavalli, coinvolgendo giovani partecipanti di diverse provenienze. L'iniziativa mira a promuovere l'integrazione attraverso l'arte e l'equitazione, coinvolgendo giovani con diversi background che condividono l'interesse per questi ambiti.
? Punti chiave Come può la musica di Einaudi guidare il passo dei cavalli?. Chi sono i giovani che condividono lo stesso sogno in campo?. Perché il Centro San Raffaele ha scelto di portare il maneggio a Roma?. Come si trasforma la terapia in una performance artistica a Piazza di Siena?.? In Breve Natalia Dudynska suona Experience di Einaudi con il violino a Piazza di Siena.. Sedici binomi con cavalli Haflinger compongono la coreografia del Carosello.. Centro San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di attività iniziata negli anni Ottanta.. Progetto gestito con l'Associazione Sportiva Dilettante AREDA per la riabilitazione equestre.. A Piazza di Siena la musica di Ludovico Einaudi accompagnerà il Carosello del San Raffaele Viterbo in un’edizione speciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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