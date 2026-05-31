Piazza di Siena | il violino di Einaudi guida il Carosello inclusivo

Notizia in breve

Durante l'evento a Piazza di Siena, la musica di Ludovico Einaudi è stata protagonista di un'esibizione con un violino, collegata a un progetto inclusivo. La performance ha accompagnato un carosello di cavalli, coinvolgendo giovani partecipanti di diverse provenienze. L'iniziativa mira a promuovere l'integrazione attraverso l'arte e l'equitazione, coinvolgendo giovani con diversi background che condividono l'interesse per questi ambiti.