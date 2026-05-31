piano bocciato da comitati e opposizione

La variante al Piano di Governo del territorio non è ancora stata presentata in Consiglio comunale, ma ha già suscitato proteste da parte di comitati e opposizioni. Le opposizioni hanno criticato il progetto, mentre i comitati cittadini si sono opposti alle modifiche proposte. La discussione pubblica si sta intensificando prima dell’arrivo ufficiale in aula. Al momento, non ci sono date ufficiali per la presentazione del documento in consiglio.

La variante al Pgt non è ancora arrivata in Consiglio, ma ha già aperto uno scontro politico e cittadino. A contestarla sono due fronti diversi: il centrodestra e i comitati ambientalisti. Per ragioni opposte, entrambi bocciano il progetto elaborato dall’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti. Dal centrodestra ad alzarsi è la voce di Marco Monguzzi (foto), consigliere di Fratelli d’Italia e imprenditore edile, che osserva come dietro gli obiettivi ambientali della variante ci sia il rischio di rendere economicamente insostenibili molti interventi. Nel mirino finiscono la riduzione degli indici edificatori, il rapporto uno a uno tra suolo consumato e aree da compensare, gli obblighi di ripiantumazione, l’incremento dei servizi e la quota del 40% di edilizia convenzionata per gli interventi sopra i 5mila metri quadri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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