Perché il potere di Vincent Bolloré preoccupa il cinema francese

Il miliardario bretone Vincent Bolloré è il principale finanziatore privato delle produzioni cinematografiche in Francia. La sua influenza nel settore ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori del cinema locale. La sua posizione di potere nel finanziamento delle produzioni ha portato a discussioni sulla possibile concentrazione di controllo nel settore audiovisivo francese.

Vincent Bolloré, miliardario bretone e azionista di riferimento di Canal+ dal 2012, è diventato il nodo centrale dell’economia del cinema francese. Canal+ è oggi la principale fonte di finanziamento privato della produzione nazionale, mentre televisioni generaliste, piattaforme e fondi pubblici riducono il proprio ruolo. A fare da contrappeso c’è il Cnc, il Centre national du cinéma et de l’image animée, che dal 1946 ridistribuisce al settore i ricavi di una tassa su biglietti, abbonamenti televisivi e piattaforme streaming. Ma il Cnc subisce forti pressioni politiche. L’11 maggio 2026, alla vigilia del Festival di Cannes, seicento... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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