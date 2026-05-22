Zapper Bolloré le mani della destra sul cinema francese

Il Festival sta finendo, oggi il concorso si chiude con i due ultimi titoli, realizzati da due registe – The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach e Histoires de la nuit di Léa Mysius – e domani la giuria del presidente Park Chan-wook ci svelerà le sue Palme. Ma prima dei film questa edizione numero 79 è stata quella di «Zapper Bolloré», la petizione lanciata alla vigilia dell’apertura contro il monopolio sul cinema e sui media in Francia del nuovo padrone di Canal+ Vincent Bolloré, dopo l’annuncio dell’acquisizione da parte del suo gruppo di Ugc, la più importante catena di sale – e distribuzione francese. Tra i firmatari, che intanto sono... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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