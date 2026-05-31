Carlo Pellegatti sostiene che Luka Modric potrebbe voler rimanere al Milan per due motivi principali. Secondo il giornalista, il primo riguarda la sua volontà di continuare a giocare in Italia, mentre il secondo è legato alla volontà di mantenere un legame con il club e i tifosi. Pellegatti non specifica quali siano questi motivi, ma sottolinea che l’interesse del giocatore a restare al Milan potrebbe essere motivato da entrambe le ragioni.

La mancata qualificazione in Champions League e l'esonero di Massimiliano Allegri hanno complicato le trattative per il rinnovo di Luka Modric. Il centrocampista classe 1985 andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, ma nel suo contratto è presente un'opzione per prolungare fino al 2027. Il club lo terrebbe volentieri per un'altra stagione, ma la decisione spetta al fuoriclasse di Zara, chiamato a scegliere tra Milan, Real Madrid, Dinamo Zagabria e ritiro. Mentre la stampa vede Modric ormai lontano dal Milan, Carlo Pellegatti va controcorrente. Secondo il giornalista, il centrocampista croato potrebbe rimanere a Milano per motivi familiari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti controcorrente: “Modric vorrebbe restare al Milan per due motivi. Ecco quali”

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