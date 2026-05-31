pazzaglini conquista il web con la palestra virtuale

Notizia in breve

Un allenatore ha raggiunto migliaia di follower grazie a una palestra virtuale. Partito da un piccolo paese, ha creato un account online dedicato agli esercizi fisici. La sua community si è espansa a livello internazionale, attirando utenti da diverse nazioni. La piattaforma permette di seguire sessioni di allenamento e condividere progressi. La crescita è avvenuta in modo organico, senza campagne pubblicitarie, grazie alla pubblicazione regolare di contenuti.