Pazzaglini conquista il Web con la palestra virtuale
Un allenatore ha raggiunto migliaia di follower grazie a una palestra virtuale. Partito da un piccolo paese, ha creato un account online dedicato agli esercizi fisici. La sua community si è espansa a livello internazionale, attirando utenti da diverse nazioni. La piattaforma permette di seguire sessioni di allenamento e condividere progressi. La crescita è avvenuta in modo organico, senza campagne pubblicitarie, grazie alla pubblicazione regolare di contenuti.
Dal lavoro in un piccolo paese a una community internazionale, grazie ad una palestra online con centinaia di followers. Anthony Pazzaglini, cattolichino 39enne, lavora nel mondo del fitness da quando ne aveva 17. Dal 2007 inizia a lavorare in modo strutturato come personal trainer, seguendo clienti ogni giorno e costruendo, passo dopo passo, la sua credibilità sul campo. Ma nel 2020 arriva il momento che cambia tutto. Con la chiusura delle palestre durante il Covid, Anthony decide di non fermarsi e portare online gli allenamenti che già realizzava in presenza con i suoi clienti. "All’inizio non è stato semplice – racconta Pazzaglini –. Non conoscevo i social, senza esperienza digitale, partii con lezioni individuali e guadagni limitati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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