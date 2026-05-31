Un pescato di triglia, un pesce del Mediterraneo, è stato sequestrato durante un controllo. La triglia, di dimensioni piccole e medie, presenta colore rosso e pinne dorsali corte. La merce è stata trovata in possesso di un pescatore durante un’ispezione di routine. Sono in corso accertamenti riguardo alla provenienza del pescato e alle eventuali violazioni delle normative sulla pesca.

La triglia è diffusa anche nel Mar Nero e in Atlantico Orientale, dalla Norvegia al Senegal. Noi, gente di mare, come fece Linneo nel 1758, classifichiamo le triglie in trègghje d’aspre (Mullus surmuletus), che vivono presso fondali rocciosi, e in trègghje de fànghe (Mullus barbatus barbatus), che vivono preso fondali sabbiosi.Le prime si distinguono dalle altre perché sul loro corpo sono presenti alcune fasce longitudinali di colore scuro e per la testa più affusolata. Non è l’habitat che conferisce loro una colorazione diversa, e una differente sapidità di carni: sono proprio due varietà della stessa famiglia di Mullidi. Tutte buone, per carità, ma ben riconoscibili dai buongustai, dagli intenditori e dalle massaie per la differenza di prezzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Parliamo Manfredoniano: “Trègghje”

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