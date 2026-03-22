Parliamo Manfredoniano | Chiachjille

Adattamento al dialetto locale del termine napoletano chiachiello che ha lo stesso significato nelle due parlate. Si tratta di un vocabolo con valenza dispregiativa che descrive una persona priva forza d’animo, affidabilità e serietà. È un personaggio debole, inconcludente.L’etimologia del termine: Ho reperito in rete un sito partenopeo che elenca i risultati di varie ricerche sull’origine di questo aggettivo sostantivato. Li riporto testalmente, virgolettati: «Negli anni si è cercato di attribuire una provenienza certa a chiachiello. Si è fatto perciò grande ricorso alla storia di Napoli, ripescando tutte le influenze ivi giunte. Però ad oggi non si è arrivati ad una conclusione sicura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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