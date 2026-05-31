Papa Leone | I giovani devono riscoprire il silenzio La voce dell’anima è un sussurro non un grido

Durante un incontro in Vaticano sulla salute mentale dei giovani, il Papa ha affermato che i giovani devono riscoprire il silenzio, sottolineando che la voce dell'anima è un sussurro, non un grido. Ha invitato gli educatori a superare l'uso eccessivo delle tecnologie e a incoraggiare i ragazzi a ritrovare il senso dell'esistenza. La dichiarazione è stata riportata dall'agenzia ANSA.

Il Papa ha voluto inserire, tra i punti centrali del Patto Globale sull’Istruzione, la necessità di coltivare la vita interiore. Il Pontefice ha avvertito che limitarsi a collegare i giovani alle reti digitali risulta insufficiente, qualora questi rimangano isolati rispetto a se stessi, agli altri e alla propria interiorità. Papa Leone ha sottolineato quanto sia cruciale fermarsi. Ha affermato: “Coltivare la vita interiore significa aiutare le nuove generazioni a riscoprire il silenzio, la riflessione, la capacità di porsi domande, la profondità delle relazioni e l’apertura alla trascendenza“. Secondo il Pontefice, per ascoltare l’anima è necessario affinare l’udito, cercando di comprendere una voce che giunge come un sussurro e non come un grido. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Papa Leone XIV: I giovani hanno bisogno di modelli sani

Notizie e thread social correlati

Papa Leone: il nuovo sussurro della Chiesa tra fede e politicaUn nuovo sussurro all’interno della Chiesa si affaccia, associato al nome di Leone.

Quietcation, fuga nel silenzio. Non è una moda turistica: per Lorenzo Campese è “un grido d’allarme dell’anima”Negli ultimi mesi si parla di quietcation, un termine che indica vacanze caratterizzate da silenzio e assenza di social e folla.

Temi più discussi: Il Papa: in un mondo sempre più secolarizzato essere segno di rinascita spirituale; 82ª Assemblea Generale: il discorso di Papa Leone XIV; Lampedusa attende Papa Leone XIV. Cappello: Solidarietà parola chiave per superare l’indifferenza; Il Papa: 'La salute mentale dei giovani è una delle sfide più urgenti'.

#PapaLeoneXIV: i giovani sempre connessi alle reti riscoprano il silenzio.? x.com

La tecnologia non è di per sé un male ma, concretamente, non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa: pubblicata Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV dedicata all'intelligenza artificiale : r/ItalyInf reddit

Papa Leone: La salute mentale non è solo una questione clinicaUn appello a non ridurre l’essere umano a un tornaconto, un consumo o un dato statistico e a riscoprire il valore della vita interiore come antidoto alla crisi della salute mentale tra i giovani. famigliacristiana.it

Papa Leone sul disagio giovanile: La perdita delle costellazioni interiori è una delle più grandi forme di povertà. Il ruolo educativoI ragazzi hanno in tasca smartphone potentissimi, eppure spesso si sentono persi. Parte da questa amara constatazione l'intervento di Papa Leone durante una recente udienza in Vaticano incentrata prop ... orizzontescuola.it