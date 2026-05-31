Un allenatore di 52 anni, originario di Formia, si prepara a tornare sulla panchina. In queste ore si stanno definendo i dettagli del suo ritorno nel calcio italiano. Non sono state rese note le squadre coinvolte o le tempistiche precise dell'eventuale incarico. La sua presenza in panchina era assente da un certo periodo, ma ora sembra vicina una sua nuova esperienza professionale nel campionato nazionale.

Il 52enne originario di Formia si appresta a tornare in panchina: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Dopo l’ultimo posto in classifica e la conseguente retrocessione in Serie B, il Pisa è al lavoro per rifondare la squadra e scegliere un nuovo allenatore. Oscar Hiljemark, nonostante il contratto fino al 30 giugno 2027, potrebbe cambiare aria e sono giorni contatissimi in Toscana per capire chi prenderà il suo posto. I calciatori del Pisa (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato in Fabio Pecchia il nome ideale per guida la squadra l’anno prossimo: Pecchia,... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Panchina a Pecchia, colpo di scena in Italia: i dettagli

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