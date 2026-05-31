? Domande chiave Chi sono i soggetti che scelgono il silenzio per comodità?. Come si manifesta l'ipocrisia tra i salotti e le strade?. Perché la retorica politica non ferma il controllo del racket?. Quali conseguenze subiscono i commercianti che rifiutano il compromesso?.? In Breve Ristoratori e commercianti palermitani subiscono intimidazioni dirette dagli uomini del disonore.. Politici locali evitano il contatto con i padroncini nonostante i comunicati di indignazione.. Magistratura richiede un cambiamento sociale per colpire efficacemente i vertici del racket.. Cittadini nei quartieri costruiscono spazi di lavoro per contrastare il vuoto dell'indifferenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, il silenzio della ‘brava gente: tra retorica e indifferenza

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