Il Consiglio comunale ha approvato l’acquisto di una porzione di Palazzo Isimbardi. Entro 90 giorni, questa parte dell’edificio sarà trasferita nel patrimonio del Comune di Muggiò. La decisione riguarda un’operazione di acquisizione immobiliare, senza ulteriori dettagli sui costi o le modalità. La procedura si inserisce in un piano di ampliamento del patrimonio pubblico della città.

Tra 90 giorni una parte di Palazzo Isimbardi potrebbe entrare a far parte del patrimonio del Comune di Muggiò. Il consiglio comunale ha dato mandato al sindaco Michele Messina di procedere all’acquisto della parte di immobile occupata dalla storica pasticceria Mariani per una cifra pari a 600mila euro. Fra tre mesi, quindi, una volta fatte tutte le verifiche necessarie, anche da parte della Soprintendenza e concluso tutto l’iter burocratico, l’amministrazione potrebbe concludere l’acquisto dei locali occupati dall’ex pasticceria, porzione del complesso di Palazzo Isimbardi-Brusa. Ma se già mesi fa la notizia dell’ipotetico acquisto era stata... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzo Isimbardi ’unito’, via libera del Consiglio all’acquisto

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