Secondo l'oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 1° al 7 giugno, i Pesci vivono un ottimo momento in amore, ideale per fare progetti di coppia o per nuovi incontri se single, grazie al supporto di Venere, Mercurio e Giove. Sul lavoro sono vicini a rinnovi di contratto, promozioni o svolte vantaggiose se hanno seminato bene. I nativi del Leone provano grandi sentimenti e desiderano stabilità, ma devono evitare tensioni venerdì, mentre la domenica sarà rilassante. Sul lavoro sono attesi da grandi successi e progetti ambiziosi con l'arrivo di Giove, anche se devono fare attenzione alle spese. I nati sotto il segno della Vergine ritrovano lucidità sentimentale e cercano stabilità, allontanando le frequentazioni ambigue e favorendo i contatti con Acquario e Cancro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 1° al 7 giugno e classifica per tutti i segni: ottimi momenti per i Pesci, 5 stelle

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Oroscopo Aprile 2026 Paolo Fox Completo Tutti i 12 Segni: Mese di Cambiamenti!

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