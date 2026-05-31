Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 1° al 7 giugno e classifica per tutti i segni | ottimi momenti per i Pesci 5 stelle

Da ilsipontino.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1° al 7 giugno, i Pesci ricevono una valutazione di cinque stelle, indicando un periodo favorevole.

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Secondo l'oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 1° al 7 giugno, i Pesci vivono un ottimo momento in amore, ideale per fare progetti di coppia o per nuovi incontri se single, grazie al supporto di Venere, Mercurio e Giove. Sul lavoro sono vicini a rinnovi di contratto, promozioni o svolte vantaggiose se hanno seminato bene. I nativi del Leone provano grandi sentimenti e desiderano stabilità, ma devono evitare tensioni venerdì, mentre la domenica sarà rilassante. Sul lavoro sono attesi da grandi successi e progetti ambiziosi con l'arrivo di Giove, anche se devono fare attenzione alle spese. I nati sotto il segno della Vergine ritrovano lucidità sentimentale e cercano stabilità, allontanando le frequentazioni ambigue e favorendo i contatti con Acquario e Cancro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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