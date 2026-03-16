Da lunedì 16 a domenica 22 marzo, Paolo Fox ha pubblicato l’oroscopo settimanale con una classifica dettagliata per ogni segno zodiacale. Tra le novità, l’Ariete riceve il massimo dei voti con cinque stelle, mentre altri segni sono valutati in modo diverso in base alle previsioni. Le indicazioni si concentrano su aspetti generali e influenze planetarie senza approfondimenti personali o motivazioni.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 marzo, i nati sotto il segno dell’Ariete vivono una fase di riscatto sentimentale e professionale, superando ostacoli burocratici grazie a una nuova fiducia. I nativi del Toro ricercano massima trasparenza nei rapporti e beneficiano di occasioni lavorative improvvise e proficue. Infine, i Gemelli godono di un grande fascino e vedono finalmente concretizzarsi promesse lavorative e progetti creativi rimasti a lungo in sospeso. Ariete – In amore, senti una forza nuova nel petto, come se il tuo cuore avesse finalmente deciso di gettare la maschera. Questo è il momento di vivere i sentimenti con totale spontaneità: non frenare gli impulsi improvvisi, perché la scintilla giusta può scoccare quando meno te lo aspetti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 16 al 22 marzo e classifica per tutti i segni: 5 stelle per l’Ariete

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