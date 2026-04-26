Oroscopo Paolo Fox | previsioni della settimana al 3 maggio 2026 e classifica

Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, l'oroscopo di Paolo Fox fornisce previsioni per i vari segni zodiacali. Da alcuni giorni, Venere si trova nella casa del Gemelli, influenzando le caratteristiche e gli umori di chi è nato sotto questo segno. Le previsioni tengono conto di questo transito planetario e di altri aspetti astronomici che interessano l'astrologia. La classifica dei segni viene aggiornata in base alle posizioni planetarie e ai loro effetti.

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026? Da alcuni giorni, Venere si trova nella casa del Gemelli. In settimana, questo astro formerà un aspetto favorevole con Saturno. Molti i segni favoriti del periodo, tra cui anche il Leone, che torna a brillare. Approfondiamo. Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 3 maggio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Se una storia si è chiusa da poco, state finalmente trovando la forza di lasciare il passato alle spalle e di immaginare qualcosa di nuovo. Nelle relazioni già avviate, invece, si aprono momenti di riflessione importanti: alcune decisioni non possono più essere rimandate.🔗 Leggi su Ultimora.news

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA 13-19/04/2026 per tutti i segni zodiacali

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