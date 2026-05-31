Durante questa settimana, il Sole in Gemelli mantiene un’energia vivace, mentre Mercurio, il suo pianeta governatore, assume un ruolo centrale. La comunicazione e le idee sono al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda l’oroscopo, la Bilancia deve fare attenzione a come si esprime in ambito lavorativo, mentre il Cancro è invitato a negoziare le proprie richieste.

La settimana che apre giugno porta con sé un cambio di frequenza: il Sole continua il suo percorso in Gemelli, mantenendo alta la vivacità mentale e il desiderio di connessione, ma è Mercurio, il suo pianeta governatore, a scrivere il capitolo più significativo. Dal primo entra in Cancro, spostando il registro comunicativo dall’intelletto al sentimento. Le conversazioni si caricano di memoria e tenerezza. Ciò che diciamo questa settimana lascia traccia. La Luna percorre quattro segni in rapida successione, S agittario, Capricorno, Acquario, Pesci, disegnando un arco che va dall’entusiasmo all’ordine, dalla mente al cuore. Per tutti il consiglio è lo stesso: prima di parlare, sentite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana: “Bilancia, attenzione a quello che dite per la vostra carriera. Cancro, è il momento di negoziare ciò che volete”

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OROSCOPO settimana 02 - 08 FEBBRAIO 2026 + ANDAMENTO DEL MESE

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