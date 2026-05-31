Ordigno esplode davanti all' abitazione di Adriano Cappellari il cronista vicentino che di

Un ordigno è esploso davanti all’abitazione di un giornalista a Enego, Vicenza, intorno alle 23:30. L’attacco si è verificato davanti alla casa di un cronista che collabora con due testate locali. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni strutturali. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La scena dell’esplosione è stata sequestrata per gli accertamenti.

AGI - Grave atto intimidatorio nella tarda serata di ieri a Enego, in provincia di Vicenza. Intorno alle 23:30, un ordigno è stato fatto esplodere davanti all'ingresso della casa di Adriano Cappellari, giornalista che collabora con Il Giornale di Vicenza e la testata L'Altopiano. La bomba, composta da alcune bombolette di gas all'interno di una scatola, ha generato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di diverse finestre. Fortunatamente in quel momento l'abitazione era vuota e l'incendio è stato domato in breve tempo. I filmati delle telecamere di sorveglianza privata hanno già ripreso la dinamica: un uomo con il volto coperto è entrato nella proprietà, ha piazzato il pacco bomba a terra ed è fuggito rapidamente a piedi. 🔗 Leggi su Agi.it

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Esplosione in abitazione, feriti e macerie ad Arezzo

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