Offerte in chiesa col Pos due parrocchie pilota nel Cilento

Da anteprima24.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due parrocchie nel Cilento hanno iniziato a ricevere offerte tramite POS, secondo quanto annunciato dalla Diocesi di Vallo della Lucania. La misura, ancora in fase pilota, riguarda le chiese della zona e mira a facilitare le donazioni dei fedeli. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sul numero di parrocchie coinvolte oltre le due indicate. La diocesi ha comunicato l’avvio del progetto senza specificare ulteriori sviluppi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La Diocesi di Vallo della Lucania (Salerno) ha avviato la raccolta di offerte tramite Pos in due parrocchie del territorio. I totem interattivi sono stati installati nel santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania e nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Agropoli, individuate come chiese pilota. Attraverso i dispositivi è possibile effettuare donazioni scegliendo importi prestabiliti o personalizzati. Le offerte possono essere destinate alle attività pastorali della parrocchia ospitante oppure al sostentamento del clero. La diocesi precisa che la nuova modalità si affianca alle tradizionali forme di raccolta delle offerte, come la questua domenicale, le offerte votive e le raccolte fondi parrocchiali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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