Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti | Nuove tensioni tra Usa e Iran

Nel nostro approfondimento di oggi, analizziamo le recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, commentate dall’esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni diplomatiche e militari tra i due paesi, con ripercussioni anche sul mercato energetico. La nostra puntata del 5 maggio 2026 si concentra sui possibili effetti di questa escalation sui prezzi del carburante, senza entrare in valutazioni o ipotesi.

Ecco #DimmiLaVerità del 5 maggio 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta la nuova alta tensione tra Usa e Iran e i riflessi sul costo del carburante. Ecco #DimmiLaVerità del 4 maggio 2026. Il nostro Gianluigi Paragone commenta la richiesta delle comunità islamiche di istituzionalizzare il Ramadan. Ecco #DimmiLaVerità del 30 aprile 2026. Il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi ci spiega che per Trump i sondaggi interni sono disastrosi. Ecco #DimmiLaVerità del 29 aprile 2026. Il nostro vicedirettore Giuliano Zulin ci spiega le prospettive della crisi energetica. Ecco #DimmiLaVerità del 28 aprile 2026. Il nostro Alessandro Da Rold ci spiega perché giovedì sarà il giorno cruciale per l'inchiesta su Rocchi e gli arbitri.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Nuove tensioni tra Usa e Iran» Notizie correlate Leggi anche: Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La tregua tra Usa e Iran nasconde mille insidie» Leggi anche: Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Le prospettive della guerra in Iran» Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Su San Marino Rtv debutta Point Break con Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti; Dimmi La Verità | Giuliano Zulin | Le prospettive della crisi energetica; Dimmi La Verità - Anna Maria Cisint Lega | Come l' islam può condizionare la politica italiana. Ecco #DimmiLaVerità del 5 maggio 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta la nuova alta tensione tra Usa e Iran e i riflessi sul costo del carburante. - facebook.com facebook L’attentato al Trump al Gala: fermato l’attentatore, si indaga sul movente. Le trattative tra Usa e Iran stentano a ripartire. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 con Aldo Cazzullo, Daniele Ruvinetti, Francesco Giubilei, Alessandro Barbera, Giorgio Cremaschi, x.com