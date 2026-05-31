Notte di follia in pieno centro scontri e incendi Bilancio davvero grave

Da tvzap.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, si sono verificati scontri e incendi nel centro di Parigi. La notte di disordini ha coinvolto incidenti di violenza e danneggiamenti, provocando un bilancio grave. La polizia è intervenuta per contenere le manifestazioni di caos e gestire le conseguenze degli scontri. I danni sono stati riportati in diverse zone della città, senza che siano stati segnalati feriti gravi.

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La vittoria della Champions League conquistata dal Paris Saint-Germain ha innescato a Parigi una lunga notte di disordini, con episodi di violenza e danneggiamenti che hanno oscurato le celebrazioni sportive. Quella che nelle intenzioni doveva essere una festa diffusa in città si è trasformata, in diverse aree, in un contesto di forte tensione tra gruppi di tifosi e le forze dell’ordine, con incendi, saccheggi e interventi di contenimento. Secondo quanto riportato dall’emittente TF1, il bilancio provvisorio parla di sette agenti feriti durante le operazioni di gestione dell’ordine pubblico. Sul fronte giudiziario e amministrativo, fonti... 🔗 Leggi su Tvzap.it

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