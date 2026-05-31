notte di follia in pieno centro scontri e incendi bilancio davvero grave

Notizia in breve

Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, si sono verificati scontri e incendi nel centro di Parigi. La notte di disordini ha coinvolto incidenti di violenza e danneggiamenti, provocando un bilancio grave. La polizia è intervenuta per contenere le manifestazioni di caos e gestire le conseguenze degli scontri. I danni sono stati riportati in diverse zone della città, senza che siano stati segnalati feriti gravi.