Notte di follia in pieno centro scontri e incendi Bilancio davvero grave
Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, si sono verificati scontri e incendi nel centro di Parigi. La notte di disordini ha coinvolto incidenti di violenza e danneggiamenti, provocando un bilancio grave. La polizia è intervenuta per contenere le manifestazioni di caos e gestire le conseguenze degli scontri. I danni sono stati riportati in diverse zone della città, senza che siano stati segnalati feriti gravi.
La vittoria della Champions League conquistata dal Paris Saint-Germain ha innescato a Parigi una lunga notte di disordini, con episodi di violenza e danneggiamenti che hanno oscurato le celebrazioni sportive. Quella che nelle intenzioni doveva essere una festa diffusa in città si è trasformata, in diverse aree, in un contesto di forte tensione tra gruppi di tifosi e le forze dell’ordine, con incendi, saccheggi e interventi di contenimento. Secondo quanto riportato dall’emittente TF1, il bilancio provvisorio parla di sette agenti feriti durante le operazioni di gestione dell’ordine pubblico. Sul fronte giudiziario e amministrativo, fonti... 🔗 Leggi su Tvzap.it
Hitlers Rise: The Secret Pact Between Nazis and Big Business
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