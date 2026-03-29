Martedì alle 18:00 si svolgerà l'incontro amichevole tra le squadre nazionali di Norvegia e Svizzera, in una partita che si giocherà a Oslo. Oltre ai playoff per i mondiali, questa partita fa parte di un calendario di incontri amichevoli internazionali programmati in quella data. Le formazioni e le quote sono state rese note, ma i dettagli sui pronostici non sono ancora stati ufficializzati.

Oltre ai playoff per i mondiali, martedì vanno in scena anche diverse amichevoli internazionali, tra cui quella tra Norvegia e Svizzera, in programma Oslo. Affrontano due formazioni che si sono già qualificate per la coppa del mondo e che si preparano per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento. La Norvegia ha chiuso in vetta il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Norvegia-Svizzera (Amichevole, 31-03-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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