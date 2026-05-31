L’89enne napoletana, nota sui social per i video con la nipote, è stata annunciata morta, scatenando reazioni di shock tra gli utenti. Tuttavia, poche ore dopo, è stata confermata la falsità della notizia. La scoperta ha generato un’ondata di commenti e condivisioni online, con molti utenti che hanno espresso incredulità e preoccupazione. La notizia falsa si è diffusa rapidamente, creando confusione tra i follower.

Un caso che ha lasciato senza parole migliaia di utenti sui social. La presunta morte di Nonna Margherita, l’89enne napoletana diventata celebre sul web grazie ai video pubblicati insieme alla nipote, si è rivelata falsa nel giro di poche ore. Dopo la diffusione della notizia del decesso e centinaia di messaggi di cordoglio, è arrivata infatti una clamorosa smentita da parte di altri familiari: Nonna Margherita è viva. La vicenda è esplosa quando su un profilo Facebook riconducibile a una delle figlie dell’anziana è apparso un messaggio che annunciava la sua morte. Il post ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando commozione e incredulità tra i tantissimi follower della donna, che negli anni è diventata una vera e propria star del web. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Nonna Margherita è morta”. Poi la scoperta shock: cosa è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alfonso Signorini si mostra in pubblico dopo lo scandalo e il pubblico si accorge che.:

Notizie e thread social correlati

Invia un messaggio alla nonna morta, poi lo shock: “Mi ha risposto…”. Cosa è successoUna giovane donna americana ha condiviso sui social un episodio che ha attirato l’attenzione di molti: ha inviato un messaggio alla nonna scomparsa...

È morta nonna Margherita, star di Facebook per i video con la nipote. Aveva 89 anniNonna Margherita, conosciuta sui social come star dei video con la nipote, è deceduta all'età di 89 anni.

Temi più discussi: Festa a Bordighera per i 101 anni di nonna Margherita; Piero Chiambretti, l'assenza del padre, mamma Felicita e la figlia arrivata a 55 anni: Vorrei che Margherita somigliasse alla nonna; L'ex boss di Forcella Giuliano e sua moglie hanno scritto che il figlio sta mentendo sulla loro storia nei podcast e sui social; M come Norma Jeane su RSI Rete Due.

Nonna Margherita: la veritu00e0 sulla fake news che ha sconvolto il web - La notizia della sua scomparsa era un falso allarme. Nonna Margherita u00e8 ancora con noi! Continua la lettura : ift.tt/MCrsZY8 x.com

La morte di nonna Margherita, star dei social, è smentita dall’altra figlia: È viva, lo confermano i servizi socialiÈ morta a 89 anni Nonna Margherita, molto nota sui social per i video girati con la nipote; l'annuncio della figlia, Cinzia Paglini, su Facebook ... fanpage.it

È morta nonna Margherita, ma due figli smentiscono: Mamma è viva, lo confermano i servizi socialiNonna Margherita è viva e sta bene: non è morta. Lo hanno confermato gli assistenti sociali, la notizia diffusa è ... msn.com