Non solo De Bruyne | da Lang a Lukaku tra Conte e il resto del Napoli un anno di litigate
Nel corso dell’ultimo anno, diversi giocatori del Napoli hanno avuto scontri con l’allenatore. Tra questi, ci sono stati confronti tra il tecnico e alcuni calciatori come Lang e Lukaku. Le discussioni sono avvenute sia in allenamento che in partita, creando tensioni all’interno dello spogliatoio. Le polemiche sono state riportate dai media e hanno coinvolto anche altri elementi della squadra. La situazione ha portato a momenti di confronto diretto tra staff tecnico e giocatori, alimentando le cronache sportive di questa stagione.
Prima di riuscire a "compattare l’ambiente", forse Antonio Conte avrebbe dovuto preoccuparsi di ammorbidirsi nello spogliatoio: e ora ch’è finita, ma veramente e definitivamente, mentre volano gli stracci sporchi, riemerge dolente quest’anno intriso di fatti & fattacci, travagli pubblici e frizioni privati, un piccolo campionario che spiega. La madre e pure il padre di tutti gli scontri è racchiusa nella conferenza stampa shock del post-Bologna (9 novembre 2025, eravamo appena all’inizio) che diventa il manifesto di un disagio già emerso: "Non accompagno il morto". Ma il Napoli si sta già scollando - non sono quei cattivoni dei... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Conte lo scorso anno era già andato via, c'era Allegri fuori la porta. De Bruyne era stato preso sia per Max sia per placare la piazza. I sopravvalutati social insorsero, apriti cielo: le persone non amano la realtà e allora vengono accontentati: li nutrono a base di facebook
I primi report indicano che Allegri tornerà a un 4-3-3 e schiererà McTominay e De Bruyne nelle loro posizioni più naturali reddit
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