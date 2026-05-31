Il tifoso della Juventus rimasto ferito alla testa durante gli scontri prima del match di domenica 24 maggio ha ricordato di non ricordare come sia stato colpito. Sono stati riferiti miglioramenti nelle sue condizioni di salute.

Sono confortanti i miglioramenti di Marco Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito alla testa nel corso degli scontri che hanno preceduto il derby contro il Torino di domenica 24 maggio. Il giovane commercialista di 36 anni è stato estubato e respira autonomamente. “Ero andato a vedere la partita.”. Dall’ospedale Molinette di Torino, dove è ricoverato, sono arrivate le prime parole rilasciate da Marco che rimane ancora in prognosi riservata e con una leggera sedazione per alleviare il suo dolore. “Non ricordo chi e come sono stato colpito. Ero andato a vedere la partita, ero solo. E adesso so soltanto che è il momento dei 730”, ha detto al quotidiano La Stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non ricordo come sono stato colpito”: le prime parole del tifoso della Juve ferito alla testa

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