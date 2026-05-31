Non può esserci sviluppo economico per società che smette di fare figli Roccella | Senza nuove generazioni il welfare non regge

Durante un evento a Roma, una ministra ha dichiarato che senza nuove generazioni il sistema di welfare non può sostenersi. Ha sottolineato come la mancanza di bambini renda impossibile lo sviluppo economico e abbia conseguenze dirette sulla tenuta dei servizi sociali. L’intervento è stato promosso dall’intergruppo del Parlamento europeo dedicato alla demografia, con la partecipazione di un eurodeputato.

Senza bambini non c’è welfare che tenga. Lo ha affermato Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, intervenendo a un evento promosso a Roma dall’intergruppo del Parlamento europeo sulla demografia, su iniziativa dell’eurodeputato Paolo Inselvini. “Non può esserci un welfare che resista nel tempo senza nuove generazioni”, ha dichiarato Roccella. “E non può esserci sviluppo economico per una società che smette di fare figli”. Due negazioni che fotografano, secondo la ministra, la portata strutturale della crisi demografica italiana ed europea. Il ragionamento della titolare del dicastero si è poi spostato sul ruolo della famiglia, indicata come il nucleo originario di ogni politica di sostegno alla natalità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Economia, Territorio e Cultura: Il Futuro tra Intelligenza Naturale e Valore Sociale

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