SONDAGGIO | Sviluppo economico e benessere Cosa dovrebbe fare il nuovo sindaco di Arezzo?
Un sondaggio recente si concentra sulle aspettative riguardo alle azioni che il nuovo sindaco di Arezzo dovrebbe intraprendere per favorire lo sviluppo economico e il benessere della città. Tra le proposte emerse, si evidenzia l'importanza di valorizzare le risorse già presenti e di sostenere l'apertura a nuove iniziative imprenditoriali. Sebbene le possibilità di intervento dell’amministrazione comunale siano limitate, si ritiene che alcune strategie possano comunque contribuire alla crescita territoriale.
Valorizzare quello che esiste già e incoraggiare lo sviluppo di nuove forme imprenditoriali. Quello che un'amministrazione comunale può fare per sostenere la crescita economica del territorio di propria competenza è sicuramente limitato ma, nonostante gli evidenti vincoli, è altrettanto vero che.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Abbiamo il Presidente più amato d'Italia (ultimo sondaggio). In questi 8 anni di governo mai così tanto sviluppo da dopo il terremoto. Orgoglioso di lavorare a fianco di Massimiliano Fedriga facebook
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