Notizia in breve

Un poeta e partigiano, nel 1945, si lasciò attrarre dalla cultura russa senza conoscere la lingua. Iniziò a scrivere versi ispirati alle visioni di Nikolaj Gumilëv, considerato un “domatore di versi”. La sua poesia si sviluppò in un contesto di tensione politica e culturale. La sua opera rifletteva l’influenza del poeta russo, che era noto per le sue scelte rischiose e il rapporto complesso con il regime sovietico.