Niente Nazionale Conte torna subito in panchina | ingaggio monstre

Dopo aver lasciato il Napoli, Antonio Conte potrebbe tornare subito in panchina, grazie a un ingaggio molto elevato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sul suo eventuale ruolo come commissario tecnico della nazionale. La trattativa con la FIGC non è ancora conclusa, e non sono stati resi noti dettagli sul contratto o sulla durata dell’accordo. Conte resta comunque uno dei nomi più caldi nel panorama calcistico.

Antonio Conte continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del calcio italiano. Da settimane il suo profilo viene accostato alla panchina della Nazionale, soprattutto in un momento in cui il futuro azzurro resta pieno di interrogativi e la FIGC valuta diverse soluzioni per rilanciare il progetto tecnico. Eppure il ritorno sulla panchina dell’Italia potrebbe non essere così scontato. Anzi. Dalla Turchia arrivano indiscrezioni che raccontano uno scenario completamente diverso. Uno scenario che porterebbe Conte lontano dall’Italia e immediatamente di nuovo alla guida di un club. Il nome è quello del Fenerbahce. Una delle società più ricche e ambiziose del calcio turco starebbe, infatti, pensando al tecnico salentino per inaugurare un nuovo ciclo e riportare il club ai vertici dopo stagioni complicate. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Aurelio De Laurentiis: «Conte in Nazionale O subito o niente»

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