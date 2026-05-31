La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) ha pubblicato uno studio che analizza come le aziende promuovano i nuovi prodotti contenenti nicotina rivolti ai giovani. Secondo l’indagine, la probabilità che gli adolescenti provino lo svapo è nove volte superiore rispetto ad altre fasce di età. Lo studio evidenzia strategie di marketing mirate e l’utilizzo di messaggi attraenti per attirare i giovani verso questi prodotti.

? Domande chiave Come fanno le aziende a colpire i giovanissimi con i nuovi prodotti?. Perché la probabilità di svapare è nove volte superiore tra gli adolescenti?. Quali strategie usa l'industria per nascondere la pericolosità della nicotina sintetica?. Come può la proposta di legge finanziare il Servizio Sanitario Nazionale?.? In Breve 40 milioni di adolescenti tra 13 e 15 anni utilizzano prodotti a base di tabacco.. 15 milioni di giovani svapano con probabilità nove volte superiore rispetto agli adulti.. Iniziativa 5 euro contro il fumo punta a raccogliere 50.000 firme per l'accisa.. LILT Valle d'Aosta raggiunge mediamente 2.500 studenti ogni anno con programmi di prevenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicotina e nuovi prodotti: la LILT svela le trappole per i giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Ue prepara la stretta sui nuovi prodotti alla nicotina: dal tabacco riscaldato alle sigarette elettronicheLa Commissione europea sta lavorando a nuove normative per regolamentare i prodotti alla nicotina, tra cui sigarette elettroniche e tabacco...

L’Europa punta su spazi pubblici sempre più liberi da fumo e nicotina, comprese e-cig e prodotti riscaldati. Il nodo delle regole italianeIn Europa si intensifica il dibattito sulla regolamentazione degli spazi pubblici, con un focus particolare sulla riduzione del fumo e dell’uso di...

Temi più discussi: Ue, 'un rischio i nuovi prodotti a base di tabacco e nicotina'; Meno sigarette, più nicotina: il ritratto dei nuovi consumi; Giornata senza tabacco. Tramonto delle sigarette tradizionali: in Italia crescono i consumi dei nuovi prodotti alla nicotina tra donne e giovanissimi; World No Tobacco Day 2026: nuovi prodotti, prevenzione e consapevolezza al convegno ISS.

In Italia meno sigarette tradizionali, ma nuovi prodotti a base di nicotina attirano donne e giovani x.com

Ue, 'un rischio i nuovi prodotti a base di tabacco e nicotina'Le norme Ue sul controllo del tabacco hanno contribuito a una significativa diminuzione del fumo e dei decessi correlati al tabacco in tutta l'Ue. Si tratta di un vero progresso. (ANSA) ... ansa.it

Iss, cala il consumo di sigarette ma aumenta quello di nuovi prodottiL'uso delle sigarette tradizionali continua a diminuire in Italia, ma il consumo complessivo di prodotti contenenti nicotina resta sostanzialmente stabile a causa della diffusione di sigarette elettro ... ansa.it