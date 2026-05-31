NASpI | il Tribunale dice sì al lavoratore con invalidità al 100%

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto di un lavoratore con invalidità al 100% a ricevere la NASpI, nonostante l'INPS avesse negato la prestazione. La decisione si basa sul fatto che il lavoratore mantiene una capacità lavorativa residua, che non esclude automaticamente il diritto all’indennità di disoccupazione. La questione riguarda le modalità con cui vengono valutate le condizioni di invalidità e la compatibilità con il diritto alla NASpI.

? Domande chiave Come può l'invalidità al 100% non impedire il diritto alla NASpI?. Perché l'INPS ha negato la prestazione nonostante la capacità lavorativa residua?. Quale distinzione giuridica ha permesso al giudice di ribaltare il diniego?. Cosa deve fare un lavoratore con handicap grave dopo un rifiuto?.? In Breve Avv. Domenico Laieta ha gestito il ricorso legale per conto della FIALS Potenza.. La NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla fine dello stato di malattia.. Sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro contro il diniego amministrativo dell'INPS.. La decisione tutela i lavoratori con handicap grave ai sensi della Legge 1041992. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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NASpI 2026: GUIDA COMPLETA e AGGIORNATA alla disoccupazione INPS

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