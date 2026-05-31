Khalaili al Napoli si complica: l’esterno dell’Union Saint-Gilloise costa oltre 23 milioni e gli azzurri valutano alternative meno onerose come Wilfried Singo del Galatasaray. Giovanni Manna ha spinto forte su Anan Khalaili, ma i conti non tornano. Come rivela Il Mattino, il club belga chiede oltre 23 milioni di euro e non accetta compromessi. Quella cifra ha costretto il direttore sportivo a cercare soluzioni alternative sulla corsia destra, dove gli azzurri hanno necessità di rinforzi immediati. Il profilo che torna in auge è Wilfried Singo. L’esterno del Galatasaray rappresenta una scelta diversa: più esperto, probabilmente meno costoso, e soprattutto garantisce una via facilitata verso la Turchia grazie ai rapporti consolidati tra il Napoli e il club di Istanbul. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Khalaili si complica e si studia l’alternativa: è un vecchio pallino!

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