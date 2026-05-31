Tra il 31 maggio e il 2 giugno, le linee di trasporto pubblico cittadino saranno potenziate. La Metropolitana, le funicolari e il servizio Alibus avranno orari prolungati per accogliere l’aumento di passeggeri previsto durante il ponte del 2 giugno. L’azienda di trasporto ha annunciato estensioni degli orari per facilitare gli spostamenti di turisti e residenti.

In vista dell’elevato afflusso di turisti e cittadini atteso tra il 31 maggio e il 2 giugno, ANM rafforza l’offerta con prolungamenti di orario per Linea 1, funicolari e Alibus. Previsti anche servizi potenziati e parcheggi aperti fino a tarda notte. Napoli si prepara a vivere un lungo ponte da tutto esaurito e ANM corre ai ripari con un piano straordinario per il trasporto pubblico. In considerazione dell’elevato numero di visitatori attesi in città tra domenica 31 maggio e martedì 2 giugno, l’azienda napoletana della mobilità ha annunciato un potenziamento dei servizi su metro, funicolari, autobus e parcheggi. Per domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno la Metropolitana Linea 1 prolungherà il servizio fino all’una di notte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, ANM potenzia il servizio per il ponte del 2 giugno: metro, funicolari e Alibus con orari straordinari

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