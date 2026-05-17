Sciopero a Napoli il 18 maggio stop a bus metro e funicolari Anm | orari e chi aderisce
Lunedì 18 maggio è previsto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà il trasporto pubblico a Napoli. Durante la giornata, autobus, metropolitana e funicolari dell'azienda di trasporto pubblico potrebbero subire interruzioni o riduzioni di servizio. La manifestazione interesserà l’intera città, e sono attesi possibili disagi per i pendolari e chi utilizza i mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani. Le modalità di adesione e gli orari specifici delle sospensioni saranno comunicati dall’azienda.
Sciopero generale di 24 ore lunedì 18 maggio: a Napoli possibili disagi soprattutto per il trasporto pubblico. Le fasce di garanzie previste da Anm. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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