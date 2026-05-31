In gara al Mugello, Aldeguer ha concluso ottavo dopo che una gomma anteriore danneggiata ha compromesso la sua performance. Il pilota è riuscito a mantenere il contatto con i primi grazie a strategie di gestione della gara, ma un errore tecnico ha costretto a usare solo la gomma posteriore. La problematica ha influito sulla stabilità e sulla velocità, limitando le possibilità di miglioramento durante la competizione.

? Domande chiave Come ha fatto Aldeguer a restare in contatto con i leader?. Quale errore tecnico ha costretto il pilota a usare solo il posteriore?. Perché la caduta di Pirro ha condizionato la sua gestione mentale?. Come avrebbe potuto Pirro posizionarsi più avanti nonostante il diciannovesimo posto?.? In Breve Michele Pirro chiude al diciannovesimo posto come sostituto di Alex Marquez nel Team Gresini. Problemi alla gomma anteriore hanno impedito ad Aldeguer di inseguire Marc e Pedro. Caduta avvenuta il giorno precedente ha condizionato il feeling mentale di Pirro. Ritmo di Pirro era comparabile ai primi quattro piloti della gara a Mugello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mugello, Aldeguer ottavo: la gomma anteriore rovina la gara

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