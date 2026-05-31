Mosca | Uccisi mercenari tedeschi e britannici Scoperta base segreta russa per i missili Oreshnik

Da quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mosca ha annunciato di aver ucciso mercenari provenienti dalla Germania e dal Regno Unito. Nel frattempo, è stata scoperta una base segreta russa dedicata ai missili Oreshnik. Questa operazione segue l’incidente con un drone esploso su un condominio in Romania.

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Roma, 31 maggio 2026 – Mosca alza ancora il tiro. Dopo il drone esploso su un condominio in Romania e l’allarme che ha portato alla temporanea chiusura dell’aeroporto di Monaco, continua l’offensiva di terra sull’Ucraina e fa sapere di aver ucciso un gruppo di mercenari provenienti da Germania e Gran Bretagna, al servizio delle Forze Armate ucraine, in una fascia boschiva sulla linea del fronte nella regione di Zaporizhzhia. Le forze di sicurezza russe hanno riferito all'agenzia Tass che i documenti ritrovati sui cadaveri indicano la loro affiliazione. “Un gruppo di mercenari stranieri è stato ucciso in una zona boschiva nella regione di Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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