È morta Cesarina Pannocchieschi d’Elci, contessa nota per essere stata un punto di riferimento tra star e teste coronate. La donna, considerata un’icona di Siena, aveva una lunga carriera come ambasciatrice della città nel mondo. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra chi la conosceva e apprezzava il suo ruolo pubblico. La sua scomparsa è stata confermata dai familiari.

di Laura Valdesi SIENA L’ultima grande ambasciatrice di Siena nel mondo, Cesarina Pannocchieschi d’Elci. La ’signora della Piazza’ che accoglieva nel suo salotto i potenti del pianeta portando in alto il nome della città. Per il Palio naturalmente ma anche quando non c’era la terra nel Campo come nel caso di Navarro Valls, storico portavoce di Papa Giovanni Paolo II. Amata, la contessa, da star dello spettacolo e leader anche per quel riserbo che era stato la ’cifra’ del marito, il conte Vieri, scomparso nel giugno 1990. "Era riservato. E’ lui che ha contribuito a creare l’atmosfera che piace tanto ai miei ospiti. E i miei figli, Ranieri e Andrea, gli assomigliano", aveva rivelato molti anni fa a La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morta Cesarina Pannocchieschi d’Elci. La contessa amata da star e teste coronate

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