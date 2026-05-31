Monza tra tutela del verde e diritto alla casa | È il Pgt più ’estremo’ del Nord Italia

Notizia in breve

A Monza, si sta per approvare una variante al Piano di Governo del Territorio considerata la più radicale del Nord Italia. Marco Lamperti ha dichiarato che si tratta del Pgt più estremo della regione. La modifica riguarda la tutela del verde e il diritto alla casa, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate. La decisione è in fase di approvazione.