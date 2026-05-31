Monza tra tutela del verde e diritto alla casa | È il Pgt più ’estremo’ del Nord Italia
A Monza, si sta per approvare una variante al Piano di Governo del Territorio considerata la più radicale del Nord Italia. Marco Lamperti ha dichiarato che si tratta del Pgt più estremo della regione. La modifica riguarda la tutela del verde e il diritto alla casa, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate. La decisione è in fase di approvazione.
Monza – “Stiamo andando ad approvare la variante al Pgt più radicale del Nord Italia ”. Marco Lamperti non usa mezzi termini. L’assessore all’Urbanistica del Comune di Monza rivendica la portata della nuova variante al Piano di governo del territori o, già approvata dalla giunta e ora all’esame della Commissione consiliare prima dell’approdo, a breve, in consiglio comunale. “ È un Pgt più radicale di quello risaltato agli onori della cronaca della sindaca Salis a Genova ”, sostiene Lamperti. Al centro della riforma ci sono due grandi pilastri: la tutela della natura e il diritto alla casa. Sul fronte ambientale, il messaggio è netto: basta espansione urbana, spazio alla rigenerazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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