Il portiere titolare non sarà in campo ai Mondiali 2026, mentre l’attaccante polacco non si presenterà per la terza volta consecutiva. L’Italia, come negli ultimi due tornei, non parteciperà alla competizione. La partita di apertura si svolgerà giovedì 11 giugno alle 21 ora italiana, e sarà il primo momento in cui si avrà la certezza dell’assenza di queste stelle dal torneo.

Per la terza volta consecutiva l' Italia non parteciperà ai Mondiali di calcio. Se qualcuno negli ultimi giorni si fosse distratto da questo pensiero, è alta la possibilità che il rammarico torni prepotentemente giovedì 11 giugno alle 21 (ora italiana). Quello è l'orario del calcio d'inizio del match inaugurale tra Messico e Sudafrica, match che sarà anticipato da quella che si preannuncia come una suggestiva cerimonia inaugurale. Per qualcuno sarà l'inizio dei sogni e delle speranze, per molti altri sarà il tempo dei rimpianti. Soprattutto per tante stelle che, a questo Mondiale, per un motivo o per un altro non ci saranno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mondiali 2026, da Donnarumma a Lewandowski: tutte le stelle che non vedremo in campo

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