Per i Mondiali 2026, il prezzo dei biglietti varia molto: si può entrare con circa 86 euro, ma alcuni biglietti sono stati venduti a oltre 17.000 euro. La differenza tra i costi riflette la domanda e la disponibilità di posti, con alcuni biglietti di alto valore destinati a mercato secondario o a pochi acquirenti. La situazione mostra come il mercato dei biglietti per eventi sportivi di livello internazionale possa avere prezzi molto diversi tra loro.

C’è un paradosso che racconta bene la nuova geografia commerciale del calcio globale: assistere a una partita dei Mondiali 2026 può costare meno di 90 euro, ma un singolo biglietto può arrivare anche oltre i 17mila euro. Dipende da dove si guarda, da chi gioca, dalla città ospitante e soprattutto da quanto il mercato secondario ha già cominciato a muoversi. Secondo uno studio realizzato da SeatPick sul mercato della rivendita dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026, il prezzo medio richiesto per i tagliandi è crollato del 65% da inizio stagione, assestandosi a 1.362 euro. Una cifra ancora alta, certo, ma molto inferiore rispetto alle prime quotazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mondiali 2026, biglietti impazziti: si entra con 86 euro ma c’è chi ne paga 17.000

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