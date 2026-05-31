Una donna di 47 anni è stata accoltellata sabato sera alle 21:30 in largo dei Gelsomini, periferia sud ovest di Milano. È stata trasportata in ospedale in condizioni gravi al San Carlo. La polizia sta indagando sull’accaduto. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul motivo dell’aggressione o sull’identità dell’aggressore.

Una donna di 47 anni è stata accoltellata sabato sera attorno alle 21,30 in largo dei Gelsomini, alla periferia sud ovest di Milano. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna, con una profonda ferita alla gamba, grave ma non in pericolo di vita, all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari la 47enne ha riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera, che al momento non è stata ancora identificata. Spetterà ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e le eventuali responsabilità. L’episodio di largo dei Gelsomini non può che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, donna di 47 anni accoltellata in largo dei Gelsomini: è grave al San Carlo

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Milano, donna trovata morta in un cortile

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