Ignazio Abate ha ricordato gli anni trascorsi nel settore giovanile del Milan, evidenziando il supporto ricevuto da Paolo Maldini. Abate ha sottolineato che Maldini gli ha fornito un aiuto significativo durante la sua crescita come calciatore. La testimonianza si concentra sull’importanza del ruolo di Maldini nel percorso di formazione dei giovani nel settore giovanile del club. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti o eventi specifici legati a questa esperienza.

Ignazio Abate è uno degli allenatori sulla cresta dell'onda in Italia: raggiunte le semifinali di playoff con la Juve Stabia, ora potrebbe andare in Serie A. Un viaggio importante, iniziato con il Milan Primavera che ha lasciato dopo 75 partite alla fine del 2024. Da quel momento ha iniziato la sua gavetta nel calcio dei professionisti, passando dalla Ternana e appunto Juve Stabia. Abate ha ricordato il suo periodo al Milan Primavera con delle parole molto significative, specialmente per Paolo Maldini. Ecco un estratto della sua intervista a Cronache di Spogliatoio. "Passai poi nella Primavera del Milan con Paolo Maldini. Mi aiutò tantissimo, non dandomi l'assillo del risultato, mi diede la tranquillità di scegliere i ragazzi, di farli crescere, perché l'obiettivo reale della società era creare valore". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Abate: “Paolo Maldini mi aiutò tantissimo”. Ecco il ricordo

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IL DOTT. TAVANA SULLA FIGURA DI PAOLO MALDINI AL MILAN - Storie di Milan

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Abate: Maldini al Milan Primavera non mi assillava con il risultato. L'obiettivo era un altroIgnazio Abate oggi è alla guida della Juve Stabia ed è ambito da club di Serie A, ma prima ha guidato il Milan Primavera. tuttomercatoweb.com