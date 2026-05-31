Milan Leao annuncia l’addio | scambio con il nuovo bomber

Rafael Leao ha annunciato che lascerà il club e sarà coinvolto in uno scambio con un nuovo attaccante. Le sue parole indicano un addio imminente, anche se non ha richiesto formalmente la cessione. La situazione riguarda la possibile uscita del giocatore e un trasferimento che coinvolge anche un altro attaccante, senza ulteriori dettagli sui nomi o le tempistiche. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Le parole che molti tifosi del Milan temevano di sentire sono arrivate direttamente da Rafael Leao. Non una richiesta di cessione esplicita, ma qualcosa che ci si avvicina parecchio. Il portoghese, intervenuto ai microfoni di SportTv, ha infatti lasciato intendere che il suo ciclo in rossonero è arrivato alla conclusione. “Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club”. Parole che suonano quasi come un bilancio finale. Poi il passaggio che ha inevitabilmente acceso il mercato: “Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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