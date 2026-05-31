Daniele Bonera compie 45 anni e il suo percorso professionale include la vittoria in Champions League nel 2007 e una carriera come allenatore. Ha giocato come difensore in diverse squadre di Serie A e ha partecipato a numerose competizioni internazionali. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera da allenatore, lavorando con alcune squadre giovanili e come vice allenatore.

Giornata speciale per Daniele Bonera, che compie 45 anni. Non si sono fatti attendere gli auguri del Milan, che ha festeggiato il compleanno del proprio ex difensore tramite un post pubblicato sui profili social ufficiali del club. Acquistato dal Parma nel 2006 per 3 milioni di euro, Bonera ha vestito la maglia del Milan per nove anni (2006-2015), collezionando 201 presenze complessive e vincendo cinque trofei: la Champions League del 2007, il Mondiale per Club del 2008, la Supercoppa Uefa, la Supercoppa Italiana e il 18° scudetto. Nel 2012 ha anche indossato la fascia di capitano contro la Lazio. Dopo il ritiro, l'ex centrale italiano è entrato nello staff tecnico prima di Marco Giampaolo e poi di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, dalla Champions del 2007 alla carriera da allenatore: i 45 anni di Daniele Bonera

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