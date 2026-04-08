In questa puntata di Run2U #13 del 2026, si intervista Daniele Menarini, giornalista ed editore della rivista “Correre”, che compie 45 anni. Menarini ripercorre i primi decenni della pubblicazione e analizza i cambiamenti avvenuti nel mondo della corsa nel tempo. La discussione si concentra sulle trasformazioni del settore e sul futuro del running, senza approfondire motivazioni o opinioni personali.

La corsa è cambiata. Ma quanto è cambiata davvero? In questa puntata di Run2U #13 (2026) ospitiamo in diretta Daniele Menarini, giornalista ed editore della storica rivista Correre, che celebra 45 anni di storia nel mondo del running. Direttore della rivista Correre, che nel 2026 compie 45 anni, Menarini ci accompagna in un viaggio tra passato, presente e futuro della corsa. Dai runner degli anni ’80 ai nuovi appassionati di oggi, passando per tecnologia, scarpe e nuovi trend: cosa sta succedendo davvero nel mondo del running? Se corri. o vuoi iniziare, questa puntata è per te per carpire anche aneddoti dei tempi passati e curiosità su vere icone del podismo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daniele Menarini racconta i primi 45 anni di “Correre” e il futuro del running

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Serie D, Milan Futuro-Casatese Merate termina 2-3: la reazione del secondo tempo non basta dopo i primi 45?Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Casatese Merate, gara valida per la 21^ giornata della Serie D 2025/26.

Daniele Menarini racconta i primi 45 anni di “Correre” e il futuro del running