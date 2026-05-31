Migrante uccide un clochard in strada
Un migrante ha ucciso un senzatetto in un parco pubblico nel centro di Genova. L’episodio si è verificato in pieno giorno e è stato scoperto casualmente da una passante che ha assistito alla scena. L’uomo trascinava sul sentiero il corpo di un’altra persona, con le mani e i piedi legati. L’area si trova vicino ai cancelli di Villetta Di Negro. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini.
Un omicidio in pieno giorno, in un parco pubblico del centro città a Genova. Scoperto per caso da una passante che assiste ad una scena brutale, a pochi metri dai cancelli di Villetta Di Negro: un uomo che trascina sul sentiero un corpo esanime, legato mani e piedi. E dà l'allarme. Saranno i carabinieri del nucleo Radiomobile di Genova a scoprire quanto accaduto nel giardino alle spalle di piazza Corvetto quando, al loro arrivo, trovano e fermano per omicidio un uomo di 42 anni di origini senegalesi, Camara Cisse, trovato accanto al corpo senza vita di Pietro Alberto Paolo Signor, 49 anni. Era originaria di Milano la vittima, un senza fissa... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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