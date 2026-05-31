migrante uccide un clochard in strada

Notizia in breve

Un migrante ha ucciso un senzatetto in un parco pubblico nel centro di Genova. L’episodio si è verificato in pieno giorno e è stato scoperto casualmente da una passante che ha assistito alla scena. L’uomo trascinava sul sentiero il corpo di un’altra persona, con le mani e i piedi legati. L’area si trova vicino ai cancelli di Villetta Di Negro. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini.