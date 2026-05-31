Due giorni fa è stata presentata in Versilia l’edizione 2026 dello Spaghetto alle Arselle Award. L’evento premia i migliori spaghetti alle arselle dell’estate 2026. La presentazione si è svolta in una località balneare della zona, con la partecipazione di chef e ristoratori locali. L’iniziativa si inserisce nella tradizione estiva della regione, dedicata ai piatti di mare.

Versilia capitale del gusto: presentata due giorni fa l’edizione 2026 dello Spaghetto alle Arselle Award. Durante la presentazione ufficiale è emerso chiaramente come il contest sia ormai diventato un appuntamento cult dell’estate versiliese. Un grande evento che ‘accende’ ancor più l’estate 2026 nella splendida Versilia, direzione Forte dei Marmi. MIGLIORI SPAGHETTE ALLE ARSELLE 2026: CHI SARA’ INCORONATO ‘RE DELLE ARSELLE’? Ebbene sì, la competizione valorizza uno dei piatti più rappresentativi del territorio, mixando nel migliore dei modi concetti quali tradizione, tecnica e creatività. L’edizione 2026 introduce anche una novità davvero significativa: oltre alla qualità del piatto, verrà valutato il servizio di sala, riconoscendo il ruolo fondamentale dell’accoglienza nell’experience gastronomica complessiva. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Migliori spaghetti arselle 2026: il premio dell’estate 2026 in Versilia

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