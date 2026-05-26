Grande attesa per la competizione ‘Spaghetti Arselle Award 2026' nella splendida Versilia. Dopo l’edizione zero, sorta come progetto pilota, e una 1^ edizione ufficiale che ha superato ogni tipo di aspettativa, lo Spaghetto alle Arselle Award torna nell’estate 2026 più carico e ricco che mai. Una nuova avvincente edizione, tra i contest enogastronomici più interessanti della favolosa riviera apuo-versiliese. Presto la conferenza stampa di presentazione di ‘Spaghetti alle Arselle Award 2026'. Andiamo per ordine e scopriamo qualche dettaglio in più su un’iniziativa a nostro avviso fantastica e nel contempo ‘accattivante’, sotto la regia del noto ingegnere Massimo Gelati. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Spaghetti Arselle Award 2026: estate 2026 da gustare in Versilia

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