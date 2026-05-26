Spaghetti Arselle Award 2026 | estate 2026 da gustare in Versilia
Durante l’estate 2026, la Versilia ospiterà di nuovo la competizione ‘Spaghetti Arselle Award’, che torna dopo il successo della prima edizione ufficiale. L’evento, che segue una fase pilota, si svolgerà nella regione balneare, attirando appassionati e chef. La manifestazione si concentrerà sulla preparazione degli spaghetti alle arselle, con numerosi partecipanti attesi per questa sfida culinaria.
Grande attesa per la competizione ‘Spaghetti Arselle Award 2026' nella splendida Versilia. Dopo l’edizione zero, sorta come progetto pilota, e una 1^ edizione ufficiale che ha superato ogni tipo di aspettativa, lo Spaghetto alle Arselle Award torna nell’estate 2026 più carico e ricco che mai. Una nuova avvincente edizione, tra i contest enogastronomici più interessanti della favolosa riviera apuo-versiliese. Presto la conferenza stampa di presentazione di ‘Spaghetti alle Arselle Award 2026'. Andiamo per ordine e scopriamo qualche dettaglio in più su un’iniziativa a nostro avviso fantastica e nel contempo ‘accattivante’, sotto la regia del noto ingegnere Massimo Gelati. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
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