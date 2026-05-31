Meteo allerta supercelle | il caldo spinge i temporali sul Centro-Nord

Un’ondata di caldo intenso ha provocato lo sviluppo di temporali con supercelle tra il Centro e il Nord del Paese. Le supercelle sono temporali di grandi dimensioni con caratteristiche specifiche, come rotazione e intensità elevata. Le aree più a rischio di grandinate e raffiche di vento improvvise sono quelle localizzate lungo le regioni settentrionali e centrali, dove si concentrano le condizioni favorevoli alla loro formazione. La previsione indica che queste celle temporalesche potrebbero protrarsi nelle prossime ore.

? Domande chiave Come si formeranno le supercelle tra il Centro e il Nord?. Quali zone rischiano grandinate e raffiche di vento improvvise?. Perché l'urto tra caldo e ciclone atlantico crea questo pericolo?. Quando tornerà l'ondata di caldo estremo dopo i temporali?.? In Breve Temperature attuali a 10°C sopra la media in città come Milano e Bologna.. Scontro tra calore e ciclone atlantico causa supercelle tra 1 e 2 giugno.. Rischio grandine e downburst per pianure del Triveneto e zone montane.. Nuova ondata di caldo intenso prevista su tutto il Mediterraneo il 6 giugno.. Caldo estremo e minaccia di supercelle: l’instabilità meteo colpirà l’Italia tra lunedì e martedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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