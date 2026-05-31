Messico inaugurato un memoriale per i giornalisti uccisi e scomparsi
Sabato, a Città del Messico, è stato aperto un memoriale dedicato ai giornalisti uccisi e scomparsi. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e della stampa, mentre le autorità hanno evidenziato l'importanza di ricordare le vittime. Il memoriale si trova nel centro cittadino e comprende targhe e pannelli informativi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui numeri o sui dettagli delle vittime.
(LaPresse) – È stato inaugurato sabato a Città del Messico un memoriale dedicato ai giornalisti uccisi e scomparsi nel Paese. All’evento hanno partecipato reporter, attivisti per la libertà di stampa e familiari delle vittime. L’installazione conserva la memoria di almeno 200 giornalisti assassinati e circa 35 ancora dispersi dal 2000. Il monumento si inserisce nella rete dei “anti-monumenti” cittadini, creati per mantenere alta l’attenzione sui casi irrisolti. Sulla struttura compaiono i nomi di giornalisti divenuti simbolo dei rischi affrontati dalla stampa messicana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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