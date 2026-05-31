messico inaugurato un memoriale per i giornalisti uccisi e scomparsi

Notizia in breve

Sabato, a Città del Messico, è stato aperto un memoriale dedicato ai giornalisti uccisi e scomparsi. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e della stampa, mentre le autorità hanno evidenziato l'importanza di ricordare le vittime. Il memoriale si trova nel centro cittadino e comprende targhe e pannelli informativi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui numeri o sui dettagli delle vittime.