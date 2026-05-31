Messa in tv 31 maggio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Il 31 maggio 2026, la messa sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Canale 5. Gli orari di messa in onda non sono stati ancora comunicati, ma si prevede che verrà programmata in prima serata. La trasmissione si potrà seguire anche in streaming sui rispettivi siti ufficiali delle reti. La cerimonia si svolgerà in un luogo non specificato.

, diretta, programma, canale, a che ora Dove vedere la Messa in tv oggi, 31 maggio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 31 maggio. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 31 maggio 2026, alle ore 11 dalla Cattedrale di Catania. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Regina Caeli, 17 maggio 2026 - Papa Leone XIV LIS

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28/5/26. Polesine Camerini. Nella frazione portotollese in questo weekend Festa di S.Maria Assunta: da sabato 30 maggio al 2 giugno con piatti eccellenti,spettacoli e divertimento per tutti bambini compresi. Il 30/5 alle ore 17. 30 Santa Messa in memoria dei g x.com

Orario di messa in onda attuale (NESSUNO SPOILER) reddit